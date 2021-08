Bayern, Kahn su Messi al PSG: "Non vince chi ha più talento, guardate gli Europei"

L'Equipe riporta alcune dichiarazioni di Oliver Kahn in merito al trasferimento di Lionel Messi al Paris Saint-Germain: "Al PSG vengono regolarmente sborsate somme incredibili per rinforzare la squadra, ma fino ad ora non sono mia riusciti a vincere la Champions League. Ecco perché non sono necessariamente preoccupato per la competitività del nostro club" ha dichiarato il CEO del Bayern, aggiungendo: "Gli ultimi Europei hanno dimostrato che non è la squadra con più talento a vincere, ma quella che gioca meglio come squadra".