Bazzani: “Con Conte non si sbaglia mai atteggiamento. Neres? E' l'arma a sorpresa"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo Tempo' è intervenuto Fabio Bazzani, ex calciatore e commentatore per Dazn: “Il Napoli incontrerà un Hellas Verona in fiducia. Ho commentato le ultime due partite dei gialloblù e li ho visti particolarmente ispirati. E’ ancora una squadra imperfetta ma che sta attraversando un momento incoraggiante. Gli attaccanti di oggi sono meno dei miei tempi. I veri numeri nove scarseggiano, il calcio moderno è diverso.

Lukaku? Non è più quell’attaccante devastante che avevamo visto con la maglia dell’Inter ma per Conte è fondamentale. Avere il belga al centro dell’attacco resta fondamentale per l’economia della squadra.

Neres? E’ l’arma a sorpresa del Napoli. Ha caratteristiche differenti rispetto a Kvara, confonde facilmente gli avversari. Per la sfida con il Verona c’è da aspettarsi una bella gara ma con Conte è impossibile sbagliare atteggiamento”.