Bazzani: “Scudetto? Inter favorita assoluta, ma il Napoli ha un grande merito”

Fabio Bazzani, ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Kean è un bomber vero, nella Fiorentina è esploso, le sue qualità le ammiriamo bene soprattutto nella sua squadra di club dove ha trovato la continuità. Tra Inter, Napoli ed Atalanta? Per me la lotta scudetto vede l’Inter come la favorita assoluta, grande merito del Napoli che sta tenendo testa alla squadra di Inzaghi, credo che su 38 partite sia la squadra più attrezzata”.