Beckham celebra De Bruyne: "Visione incredibile, fa giocate che gli altri neanche immaginano"

Continuano ad arrivare parole straordinarie nei confronti di Kevin De Bruyne, vera e propria leggenda della Premier League, in seguito al suo addio al Manchester City. Anche David Beckam, intervistato da Rio Ferdinand, ha parlato del fuoriclasse belga: "Mi piace davvero tantissimo veder giocare De Bruye e avrei amato giocare come lui. E' un giocatore eccezionale, onestamente la sua visione di gioco è davvero incredibile ed io mi rivedo nel suo modo di mettere il pallone in area, ma anche la palla lunga, le giocate. Lui mette il pallone dove gli altri non pensano neanche possa andare".