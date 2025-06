Gianello dubbioso sul dualismo Meret-Milinkovic: "Può creare problemi! Visto alla Juve?"

Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Meret ha dimostrato di essere un punto cardine del Napoli, fa parte della spina dorsale della squadra. Se arrivasse Milinkovic-Savic le cose sarebbero diverse, perché sono due numeri uno. Nell'ultima stagione il serbo si è consacrato nel campionato italiano ed è reduce da stagioni buone.

Per il Napoli è importante avere una rosa di grande livello. Ma io dico sempre che l'alternanza difficilmente porta i frutti auspicati. Se arriva Milinkovic-Savic Conte dovrà essere bravo a decidere le gerarchie, essendo chiari con i ragazzi. L'alternanza può essere uno stimolo, ma bisogna fare attenzione che non crei problemi. Alla Juventus, ad esempio, l'alternanza Perin-Di Gregorio non ha fatto bene".