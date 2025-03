Behrami: “Visto Okafor? E’ entrato nella mentalità Conte. Lukaku? Se è la sua miglior prova…”

Nel podcast di Dazn Step on Football, l’ex centrocampista della Lazio e del Napoli, Valon Behrami, ha parlato di alcuni singoli dopo Napoli-Inter: “Lukaku la miglior partita? Ma per favore, se questa è la miglior partita… Sponde? Grande partita per le sponde… Non andate dietro l’onda mediatica, se il Napoli avesse un attaccante diverso… invece non ha mai l’alternativa della profondità.

Okafor? Visto quanto si è asciugato… già dissi che sarebbe servito più a lui il trasferimento che al Napoli, gli serve entrare dentro quella mentalità di lavoro e s’è visto subito che fisicamente è un altro giocatore”.