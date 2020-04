Belgio, l'ex ct esalta Mertens: "Sapevo sarebbe esploso da punta, c'è un retroscena in allenamento..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Marc Wilmots, ex ct del Belgio e dunque ex allenatore di Mertens: "Dries così bene da punta centrale, se me lo aspettavo? La differenza è che nel Belgio avevo Benteke e Lukaku, uno che era bravo di testa e di sponda e l’altro bravo nella profondità. All’epoca Dries giocava esterno così come faceva anche nel Napoli ma non ho mai avuto dubbi sulle sue capacità di segnare e saltare l’uomo. Non a casa in allenamento, quando c’era il 4 vs 4 era spesso quello che segnava di più" le sue parole.