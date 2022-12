Belleri sul suo ex allenatore Spalletti: “Spero possa scrollarsi di dosso un’etichetta”

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Manuel Belleri, ex calciatore

A "1 Football Club" , programma radiofonico in onda su 1 Station Radio , è intervenuto Manuel Belleri , ex calciatore, tra le tante, di Lazio e Milan ed attuale direttore tecnico del Milan Tokyo.

Pensieri su Spalletti? "È stato uno degli allenatori più importanti della mia carriera. Ad Udine è stato un tecnico fondamentale, sa gestire il gruppo e l'ambiente. Possiede un modo di comunicare particolare, ma questo è l'aspetto che gli consente di avere successo in uno spogliatoio. A volte ci sono episodi specifici, i quali non permettono di vincere, ma Luciano era sulla strada giusta lo scorso anno. Mi auguro che possa scrollarsi di dosso questa etichetta di non vincente, il Napoli sta mostrando un calcio fantastico in Italia e in Europa".