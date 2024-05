Bellinazzo: "Parallelo Napoli e Bari, con la retrocessione in C ecco quanto sarebbe svalutato"

TuttoNapoli.net

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole24Ore, sulle colonne dell'edizione di Bari del Corriere del Mezzogiorno, ha analizzato la situazione economica del secondo club di De Laurentiis che rischia di retrocedere in Serie C.

È possibile calibrare la perdita di valore del Bari in caso di retrocessione? "È chiaro che una società che finisce in C, ma si pone la prospettiva di risalire velocemente in A, deve programmare un investimento di 20-25 milioni. Quel costo è il valore che viene meno dopo una retrocessione".

Quanto vale il Bari in B? "Difficile dirlo. Ci sono vari criteri per stabilirlo. Siamo sui 50-60 milioni, e chiaramente incide molto il valore del brand".

In caso di C sarebbe secondo lei conveniente vendere il club? "Vendere con la società in C significa cedere al minor prezzo possibile. In ottica finanziaria, sicuramente converrebbe mantenerla, anche perché c’è lo spazio regolamentare concesso alle multiproprietà".

Secondo lei perché il Bari è arrivato a questo punto? "C’è un parallelo tra quanto è accaduto al Bari e al Napoli. Sono stati fatti acquisti sbagliati ed è mancata la coesione di intenti che deve partire dal management. I cambi di allenatore sono sempre un terno al lotto perché non sai mai che tipo di riscontro ci può essere nello spogliatoio. E poi c’è la difficoltà di correggere errori dinanzi a risultati sempre più negativi, anche al di là di ciò che ci si potesse aspettare".