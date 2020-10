Benevento, Inzaghi a Sky: "Napoli da scudetto, ma ce la giocheremo a viso aperto! Su Gattuso..."

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, dopo la conferenza stampa di ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Il benevento lotta ed è propositivo, ce la giocheremo a viso aperto contro chiunque. Questa è l'unica strada che può condurci al sogno salvezza. Cercheremo di opporci al Napoli come sappiamo, provando a fare bella figura. Si parte da zero".

LORENZO CONTRO ROBERTO - "Immagino cosa proveranno, l'ho provato. Sarà una giornata di festa, come accadeva quando ci sfidavamo io e Simone in Serie A. Sono contento per loro, è bello che si tolgano soddisfazioni simili. Sono due bravi ragazzi e quindi gli vanno fatti i complimenti. Ritrovarsi in Serie A è davvero una bella storia".

PIPPO CONTRO RINO - "Ormai ci siamo abituati, capita di incontrare tanti compagni. Contro Rino è già successo in Serie A. Sta facendo grandi cose, non è un caso che lo scorso anno abbia vinto la Coppa Italia. Ora ricordiamo l'Atalanta, ma ha dato sei gol anche al Genoa. Il Napoli è una squadra straordinaria che può ambire allo scudetto. Per la cura dei dettagli si poteva pensare che io, lui, Simone e Pirlo saremmo diventati allenatori".