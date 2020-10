Benevento, Maggio: "10 anni d'amore a Napoli, non importa com'è finita! Covid-19? C'è paura..."

Christian Maggio, capitano del Benevento ed ex vice-capitano del Napoli, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dobbiamo fare più punti possibili per raggiungere la salvezza. Partire bene, facendo 6 punti in 3 partite, è importante, abbiamo avuto un bell'approccio. La società ha fatto gli acquisti mirati, chi è arrivato sapeva che questo sarebbe stato un anno particolare. Chi è arrivato si è già ambientato, calandosi in questa nuova realtà. Speriamo di continuare a fare bene".

COVID-19 - "Viviamo una situazione particolare. I calciatori prendono il virus più frequentemente. Fortunatamente noi a Benevento abbiamo uno staff medico molto preparato, ma personalmente ho paura perché ne stanno risentendo tante squadre. Ma bisogna andare avanti, cercando di restare tranquilli. Il problema è che ci sono anche le famiglie a casa, qualcuno con bimbi piccoli".

CORSA SCUDETTO - "Il Napoli è una squadra importante da anni e si è rinforzato. La squadra è partita bene, è normale che adesso venga data come favorita insieme a Juventus e Inter. L'importante è stare sempre vicini alle prime, non mollare mai e restarci fino a febbraio. Con Gattuso il Napoli è ripartito bene, con un allenatore che sa tirare fuori il massimo dai suoi calciatori. Io a Napoli sono stato benissimo per dieci anni, ringrazio sempre i napoletani per l'affetto mostrato a me e alla mia famiglia. Ho sempre accettato com'è finita, l'importante è l'amore dei tifosi che resta".