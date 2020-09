Benevento, Vigorito: "Alla quinta col Napoli sarà una festa. Younes-Llorente? Stanno bene a Napoli"

Nel primo turno di campionato per richiesta dell'Inter la gara contro il Benevento verrà rinviata. Oreste Vigorito, presidente del club sannita, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo aspettato tanto e abbiamo temuto di non vedere più il calcio, adesso dobbiamo aspettare che i tempi siano maturi. Il Benevento non poteva opporsi alla richiesta sensata dell'Inter, bisogna sempre avere comprensione".

Sulla sfida contro il Napoli: "Sarà Gattuso contro Inzaghi, Lorenzo contro Roberto Insigne, ma sarà soprattutto una festa. C'é amore tra il popolo sannita e quello napoletano. Stamattina ho incontrato per strada alcuni tifosi azzurri, mi hanno applaudito dicendomi di volermi bene, gli ho risposto che anche io provavo lo stesso per loro. Speriamo che alla quinta giornata contro il Napoli sia un grande spettacolo".

Obiettivo salvezza o qualcosa di più? "Lo scorso anno il potenziale tecnico messo a disposizione di Inzaghi era ritenuto dalla stampa da terzo-quarto posto, oggi le scommesse ci danno retrocessi. Sono contento, perché sarà di buono auspicio. Lavoreremo come lo scorso anno insieme a tutta Benevento per continuare un sogno, se riusciremo a viverlo non avremo delle brutte sorprese.

Sul mercato: "Lapadula firmerà tra poco. Dabo è un nostro obiettivo, ci sono colloqui in corso con la Fiorentina, se sarà necessario faremo un sacrificio. Younes e Llorente stanno così bene a Napoli perché dovrebbero venire a Benevento..."