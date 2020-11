Benevento, Vigorito: "Diego, è come perdere una delle sette note. Il suo nome è leggenda"

Il Benevento Calcio partecipa al dolore che ha colpito il mondo del calcio per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Il ricordo de El Pibe de Oro nelle dichiarazioni del presidente Oreste Vigorito: "La scomparsa di Maradona per il calcio è come la perdita di una delle sette note dal pentagramma. La stella del numero 10 azzurro ha alimentato il sogno di intere generazioni e continuerà a farlo fino a diventare una leggenda”.