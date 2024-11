Benevento, Vigorito: "Vero calcio è in C, vedere un film di De Laurentiis o il Napoli è la stessa cosa”

“Farei sempre la C, mi dà emozione. Ma sono ambizioso e voglio tornare in B, possibilmente anche più avanti. A livello emotivo lo sfizio che provo io è maggiore in C che in altre serie. San Siro mi piace, ma mi piace di più stare qua, vedere la gente che grida“. Il presidente del Benevento Oreste Vigorito a margine dell’evento conclusivo del PMI Day soffermandosi poi sulla sfida contro l’Audace Cerignola: “Sono secondi in classifica con quattro punti meno di noi, ma con 20 partite ancora da giocare c’è tempo per recuperare e nel malaugurato caso di sconfitta saremmo sempre primi. - prosegue Vigorito come riporta Tvsette.net - Lo scorso anno abbiamo inseguito una squadra come la Juve Stabia che tutti dicevano che prima o poi si sarebbe fermato, e invece ci siamo fermati noi. Al secondo posto non si sta bene, stare sempre dietro logora, mentre quando sono primo vivo sereno tutta la settimana”.

Spazio poi allo stato della squadra: ”In molti hanno capito che giocare in C non è una cosa dequalificante, ma meravigliosa, quello è il vero calcio. In Europa non è calcio, è spettacolo. Vai a vedere un film di De Laurentiis e vai a vedere il Napoli è la stessa cosa”.

Infine una battuta sul mercato che riaprirà fra poco più di un mese: “A settembre si diceva che avevamo una squadra che sarebbe retrocessa, ora invece si dice che ci vogliono altri giocatori. Farò quello che penso possa essere giusto e poi il direttore ha detto che molte volte ci si rinforza cedendo qualcuno. Quindi aspettatevi qualche cessione e non che prenderemo qualcuno”.