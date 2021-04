Benitez boccia la Superlega: "Tutto sbagliato: tempismo e messaggio"

Rafa Benitez ha parlato del progetto Superlega ai microfoni di Sky Sport: "Credo che il tempismo, il messaggio, tutto è stato sbagliato. Mi sembra che non sia giusto nemmeno per i tifosi. Noi con il Valencia abbiamo vinto LaLiga due volte, se qualcuno che ha vinto il campionato come il Leicester non può andare nella Superlega perché non fa parte della cerchia non va bene. È un problema della gesgtione del bilancio dell'aspetto economico e sportivo. Il Leicester, l'Atalanta hanno gestito bene i loro ricavi e se tu sei un tifoso di queste squadre e scopri che la tua "franchigia" e adesso deve giocare a Roma o Londra, come la prenderebbe? Non va bene. Il modello americano non funziona qui. Lo sport negli Stati Uniti è legato alle università, in Europa è diverso, dipende dalle squadre locali e nazionali. Non possiamo togliere il sogno ai tifosi".