Bereszynski fa 200 con la Sampdoria: "La vittoria 3-0 sul Napoli tra le gare più belle"

Bartosz Bereszynski ha raggiunto le 200 presenze con la maglia della Sampdoria nella partita a Cesena, indossando la fascia da capitano. Il terzino blucerchiato ha raccontato le sue emozioni nel corso di una lunghissima intervista concessa al Secolo XIX: "Non avrei mai immaginato di arrivare a fare così tante partite in un club come la Sampdoria, con una storia e una tifoseria straordinarie. Esserci arrivato da capitano mi rende ancora più orgoglioso e mi motiva a lottare per il sogno di tutti noi. Io una bandiera? Mi sento molto legato a questi colori, alla Samp e a Genova. Vivo ad Albaro, amo la cucina ligure e le trofie al pesto. Sono arrivato qui nel 2017, a 24 anni, e ora sono papà di due figli. Leo e Bruno sono nati in Polonia, ma sono sampdoriani: il primo gioca nella Samp Under 8. Non sono uno che parla tanto, preferisco i fatti alle parole, ma saremo sempre sampdoriani

Qual è stata la partita più bella tra le 200?

"I derby vinti, senza dubbio. Ne ho vinti tanti, sin dai tempi di Giampaolo, e ne ho persi solo due. Poi ricordo con piacere il 3-0 contro il Napoli, con un mio assist e un gol spettacolare di Quagliarella. Ma scelgo i derby, con i gol di Muriel, Gabbiadini, Sabiri e l'ultimo ai rigori."