Bergomi a Sky: "Il turnover è filosofia di Ancelotti. Milik? Deve avere continuità"

Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato anche del Napoli. Queste le sue parole: "Il turnover fa parte della filosofia di Ancelotti. Milik deve giocare con continuità per trovare una condizione accettabile. A me piace molto come interpreta il ruolo, ma ci sono tanti giocatori che possono giocare lì e spesso si ruota. A centrocampo invece il Napoli ha meno alternative, Fabian Ruiz e Allan sono imprescindibili per la squadra azzurra, a volte giocano Zielinski ed Elmas ma secondo me la qualità del gioco scende. Fabian è davvero tanto bravo"