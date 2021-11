Bergomi: "All'Inter manca un Osimhen, quel calciatore che ti fa vincere le partite da solo"

"L'Inter ha riaperto il discorso scudetto". Raggiunto da Tuttosport, Beppe Bergomi analizza così il momento dei nerazzurri: "Ha sempre giocato bene in tutti gli scontri diretti, è forte anche se diversa da un anno fa. Ha ancora coralità di gioco, forse manca un giocatore come Osimhen e Lukaku che ti fa vincere le partite da solo. Rinnovo Brozovic? È l'insostituibile della formazione di Inzaghi. Non ha un altro giocatore che faccia quel lavoro. E poi quanti ce ne sono come lui in Europa? Uno sforzo lo farei per lui".