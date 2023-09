Bergomi su Donnarumma: "Dopo l'addio al Milan mostrano solo gli errori al Psg e non i miracoli"

A margine di un evento a Milano in memoria di Gianluca Vialli, Giuseppe Bergomi ha rilasciato alcune dichiarazioni

© foto di Federico De Luca

A margine di un evento a Milano in memoria di Gianluca Vialli, Giuseppe Bergomi ha rilasciato alcune dichiarazioni all'ANSA, parlando dell'esordio dell'Italia di Luciano Spalletti di ieri contro la Macedonia del Nord: “Ho commentato la partita e il primo tempo non mi è dispiaciuto. Buon ritmo, abbiamo creato occasioni e visto un po’ idee di Spalletti che in cinque giorni è riuscito a inculcare nei ragazzi”.

Poi su Donnarumma.

“Quando si critica qualcuno io cerco di difenderlo. Da quando è andato via dal Milan ogni errore, anche in Francia, lo facciamo vedere. Domenica scorsa con il Lione ha fatto tre miracoli ma nessuno li ha fatti vedere. Esagerano sempre un po’ con questo ragazzo che è un patrimonio del nostro calcio”.