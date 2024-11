Orsi ribadisce: “Lo dico da inizio anno: il Napoli vincerà il campionato!”

L'ex portiere e attuale opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero: “Non si può sempre trovare una scusa: con il Parma l’espulsione di Suzuki, con il Milan le assenze…il Napoli è una squadra forte e ha vinto meritatamente. Per quanto riguarda il gioco, si tratta semplicemente di un modo di vincere differente rispetto a quello di Spalletti. Lo dico da inizio anno: il Napoli vincerà il campionato.

Lukaku? Ho detto in passato che andava servito in modo differente, a Milano ha ricevuto palla nello spazio e ha segnato dopo averla difesa con una spallata.

Meret? Il momento attuale del Napoli è cominciato da una sua parata, quella effettuata al 94′ in casa contro il Parma.

Conte non cambierà modo di giocare nonostante le vittorie, lui fa il pompiere anche negli spogliatoi con la squadra. Per quanto riguarda le critiche, l’allenatore ha semplicemente scelto un modo di giocare basato sulla fisicità degli azzurri. La grande forza del Napoli è il non prendere gol: l’attacco ti fa vincere le partite, la difesa ti fa vincere i campionati.

Atalanta? È una squadra secondo me fatta su misura del Napoli. Gli azzurri devono cercare di vincere anche questa partita”.