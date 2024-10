Il milanista Pellegatti: “Conte sarebbe venuto di corsa al Milan e con grande entusiasmo”

Il giornalista di dichiarata fede milanista, Carlo Pellegatti, intervenuto a Pressing, ha commentato così la situazione di Paulo Fonseca al Milan: "Fonseca invece di Conte? Certo che ci sono dei rimpianti. Ibrahimovic ha spiegato il no a Conte dicendo che il Milan cercava un allenatore e non un manager. Ma in questo momento Fonseca, nel bene e nel male, sta facendo il manager perchè è sempre solo a Milanello.

Dicono che i contatti ci sono sempre, ma i contatti telefonici sono una cosa, i giocatori hanno bisogno di vedere i dirigenti. Il giorno dopo la pesante sconfitta per 2-0 contro il Napoli con il Milan a -11 o -8 se vincerà il recupero contro il Bologna, non c'era nessuno a Milanello della dirigenza. Fonseca, bene o male, sta facendo il manager. Allora per lasciarlo solo a Milanello tanto valeva prendere Conte.

Se Conte avrebbe accettato il Milan? Sarebbe venuto di corsa e con grande entusiasmo in rossonero”, le sue parole riportate da Milannews.