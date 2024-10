Focus La chiave tattica di Milan-Napoli - La rivoluzione di Fonseca e le soluzioni per fargli male

Dopo le tante polemiche scaturite dal rinvio della gara con il Bologna che costringerà Theo Hernandez e Reijnders a scontare la squalifica contro il Napoli, il tecnico del Milan Fonseca dovrà fare a meno per questa gara anche di Gabbia ed Abraham. Tuttavia l'allenatore portoghese dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 ed i principi di gioco a lui congeniali come la costruzione dal basso e gioco verticale. In fase di impostazione uno dei due centrocampisti si abbassa tra i centrali di difesa mentre i terzini si alzano per avere ampiezza nella zona nevralgica del campo e superiorità numerica nella prima fase di costruzione (vedi foto 1) ma al contempo garantirsi una copertura preventiva in caso di perdita del possesso con conseguente ripartenza avversaria.

La manovra, come detto, prevede attacchi verticali con gli esterni che sono il punto di forza della squadra rossonera. Leao da un lato e Pulisic dall'altro, ma anche Chukwueze e Okafor, cercano sistematicamente di attaccare l'area con triangolazioni veloci (vedi foto 2) ma anche affrontando l'avversario uno contro uno con la tecnica e rapidità nel breve. Come terminale offensivo c'è l'attaccante centrale Morata che è un calciatore atipico per il ruolo in quanto non da punti di riferimento ma si muove continuamente sia attaccando la profondità ma anche venendo incontro, il tutto con lo scopo di creare spazi per gli inserimenti del sotto punta Loftus-Cheek e degli esterni.

Con questo scenario tattico è evidente che al Napoli servirà compattezza tra i reparti e raddoppi sugli esterni. Inoltre gli uomini di Conte non dovranno abbassarsi bensì avere un baricentro più alto perché il Milan effettua un pressing sul portatore palla avversario (vedi foto 3 e 4) e pertanto lascia talvolta i propri difensori in parità numerica. In questo modo, con un giro palla efficace si possono creare situazioni favorevoli per gli attaccanti partenopei. Questa gara per il Napoli potrebbe assumere un peso specifico notevole in ottica del perseguimento dell'obiettivo stagionale, oltretutto l'avversario ha diverse defezioni per cui l'occasione è ghiotta e sarebbe un peccato non giocare con coraggio e voglia di conquistare l'intera posta in palio.