Esame superato. Restiamo saldamente in testa

Grande partita a San Siro

Primo esame di maturità superato a pieni voti. Un primo tempo da incorniciare anche se il Napoli tra i due gol arretra troppo e subisce un Milan rimaneggiato ma mai dopo. Si inizia forte, fortissimo il Napoli al 6’ va in gol. Palla filtrante per Lukaku e il belga supera Pavlovic e batte Maignan. Grande giocata e vantaggio azzurro. Il Napoli potrebbe anche raddoppiare ma il Milan si salva, poi gli azzurri arretrano e spariscono un po’. Il Milan sale di intensità e cerca il pareggio ma Meret è sempre sul pezzo. I minuti passano e la squadra di Fonseca sembra vicina al pari, ma ecco la giovata fantastica di Kvara. Il georgiano si accentra e trova il diagonale che batte ancora Maignan.

La ripresa è meno bella ma efficace. Gli azzurri contengono e riescono dare anche fastidio al Milan con McTominay che poteva far decisamente meglio. Il Milan trova il gol ma per fortuna il Var si accende, e vede il fuorigioco di Morata. Il Napoli guidato da Conte ribatte tutto, colpo su colpo. Entra anche Leao che prova a dare scompiglio nella difesa azzurra ma Mazzocchi appena entrato riesce a frenarlo. Il tempo passa e il Napoli blinda il risultato. Vinta una gara importantissima che lascia il Napoli in testa e allunga ancora.