Marolda si sbilancia: “Kvara ha altre ambizioni, andrà via a fine anno!”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su Televomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su Televomero: “Rinnovo Kvara? C’è stato un momento in cui ho pensato che calciatore e club potessero mettersi d’accordo, adesso non dico che sia impossibile ma penso si tratterebbe di un’intesa non per restare ma alla stessa maniera di quella trovata con Osimhen.

Anche in questo senso però non c’è una quadra sulla clausola rescissoria: gli agenti del georgiano la vogliono bassa, il Napoli alta. Io credo che in qualche maniera si accorderanno, ma il calciatore andrà via a fine stagione perché ha delle ambizioni e delle mire diverse. Il problema delle commissioni poi non è di poco conto”.