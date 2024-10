Podcast La mossa di Conte in stile Gasp che ha sbloccato subito Milan-Napoli

vedi letture

In avvio di Milan-Napoli la formazione azzurra è riuscita a sbloccare subito la partita con la rete di Romelu Lukaku. Ma da dove nasce quel gol? Da una mossa specifica di Antonio Conte, che ricorda un po' il calcio di Gasperini, grazie alla quale il Napoli recupera il pallone e va subito in verticale in porta.

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ne ha parlato, sottolineando l'importanza di tale accorgimento tattico. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.