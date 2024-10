Lo Monaco su un obiettivo azzurro: “Una forza della natura, è adatto al calcio di Conte”

vedi letture

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte: “A Napoli devono godersi il momento, che va goduto, ma anche costruito per durare nel tempo: non bisogna mai abbassare la guardia e rilassarsi. Il Napoli è primo con un discreto vantaggio sull'Inter ed uno più marcato sulla Juve. Conte sta facendo bene, la sua caratteristica è sicuramente quella di tenere sul pezzo tutti ed evitare fino alla fine che si distraggono.

Al Napoli piacerebbero Dorgu e Bonny come rinforzi? Al Napoli serve soprattutto l'esterno, da tempo necessità di un giocatore determinante da quel lato, con corsa e agonismo. Dorgu è una forza della natura, ha parametri importanti e che sempre Conte ha privilegiato, quando ha scelto i giocatori sui quali puntare. McTominay è un centrocampista di grande sostanza, ad esempio: sono i calciatori che Conte predilige, per il suo modo di giocare ha bisogno di elementi con queste caratteristiche.

Comunicato di De Laurentiis sulla serie A? Di solito le sue uscite mi fanno sempre pensare. Ha detto un pochino di inesattezze. Che la punta dell'iceberg produca più degli altri, nel calcio italiano, è innegabile: la massima serie raccoglie il 60-70% del budget dell'intero movimento nazionale, ma vanno fatte delle precisazioni. Le tasse sono eclatanti perché lo sono i costi, che però non sono né più né meno di quelle che pagano serie B e serie C: non come entità, ma come concetti. L'entità è determinata dal movimento economico, e in A questo movimento è l'apice".