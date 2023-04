Berlusconi: "Kvara più completo di Leao! Lui e Osimhen starebbero bene in ogni top club"

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e numero uno del Monza, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e numero uno del Monza, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato dei giocatori del Napoli: "Kvaratskhelia o Osimhen figurerebbero bene in qualunque squadra al mondo. In questo senso l'infortunio del nigeriano è davvero un peccato: toglie alla sfida con il Milan un elemento di grande fascino. In ogni caso, oggi il Napoli è davvero una grande squadra, una delle migliori in Europa, sta dominando il campionato con assoluto merito e per il Milan sarà un avversario durissimo".