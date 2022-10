Bernardeschi: "Il Napoli mi voleva, ADL mi chiamò e questo mi fece molto piacere"

Esordisce così Federico Bernardeschi nell'intervista a "Italians Mondo Gol", su "Sky Sport"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Verso aprile e maggio ho avuto un contatto con il Toronto. E in quel momento ho deciso di andare a capire una nuova realtà, tutto in gran segreto". Esordisce così Federico Bernardeschi nell'intervista a "Italians Mondo Gol", su "Sky Sport": "In Italia c'erano due squadre molto insistenti che mi seguivano: il Napoli in prima fila. Fu De Laurentiis direttamente a contattarmi e questo mi fece molto piacere. Mi voleva anche Gasperini".