Bestemmie Lautaro, Zazzaroni: "Squalifica sarebbe assurda! In campo c'è tensione..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Bestemmia Lautaro Martinez? Non mi aspetto la squalifica. Questa presenza assoluta delle telecamere sia invasiva. Credo che sia oltre i limiti del lecito. Non si deve bestemmiare, non si fa, è maleducazione. Ma a volte i calciatori sfogano così la tensioni. Io eviterei di stare lì a vedere come dei guardoni ogni labiale. Dovremmo avere un minimo di tolleranza su queste cose. Le squalifiche per queste cose per me sono assurde".

Como? Conte è uno che non dà vantaggi e quindi è uno dei più bravi. Può essere una partita molto da Napoli, ma bisogna stare attenti perché il Como è una squadra che ha qualità, che meriterebbe più punti di quelli che ha, che meritava di vincere anche partite importanti. Scudetto? Non dimentichiamo mai l'Atalanta, secondo me non è un duello ma una corsa a tre".