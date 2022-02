Bianchi avvisa: "Il Napoli non può più permettersi di perdere punti con le piccole"

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli scudettato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ora tutte le partite saranno importanti, ma non puoi più perdere punti contro le piccole. Ma è un campionato dove possono vincere o perdere tutti, perché tutti hanno difficoltà covid o infortuni, e conta superare momenti difficili al meglio".