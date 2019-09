Bianchi: "Ci sono le prerogative per lo Scudetto del Napoli, Juve ed Inter hanno problemi..."

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi proprio sul momento della squadra di Ancelotti: "Scudetto? Le prerogative ci sono tutte, Juve ed Inter hanno dei problemi loro che hanno cambiato organico e questo è un grosso vantaggio per i primi mesi del Napoli. Il Napoli da sempre, da quando giocavo io o quando avevamo una grandissima squadra, vinceva contro una grande e poi perdeva con le piccoline. Avere un nucleo di napoletani per me era avere un nucleo importante in tasca, sentivano la partita. Noi avevamo tanti giocatori campani che sono stati determinanti".