Bianchi e il dramma di Bergamo: "Siamo in un film orribile, il pericolo maggiore ancora deve arrivare"

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport-Stadio raccontando il dramma di Bergamo: "Il telefono è un tormento, ho paura mi chiamino per dirmi della morte di un parente o un amico. Ho davanti agli occhi ogni notte le immagini delle bare portate sui camion militari. E' la scena più dolora a cui abbia mai assistito. E' tutto fermo, non siamo in grado di stabilire cosa accadrà, il pericolo maggiore sta per arrivare. Ci siamo ritrovati dentro a questo orribile film" dice.