Bianchi: "Il Napoli non era inferiore a nessuno, la delusione della piazza ci sta"

© foto di Federico De Luca

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', su Radio Kiss Kiss Napoli: "Striscione contro Spalletti? La vita dell'allenatore a Napoli non è facile. La città ci mette entusiasmo, amore ed è logico che ci sia anche la pagina brutta dietro. Però poi quest'amore che dà Napoli lo ricordi per sempre quando vai via. Mai come quest'anno il traguardo Scudetto era vicino perché il Napoli non era inferiore a nessuno, quindi un po' di delusione ci sta".