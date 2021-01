Bianchi sulle difficoltà di Napoli: "Troppe chiacchiere da 60 anni, le cose non cambiano mai!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore ed allenatore del Napoli, Ottavio Bianchi: "Non mi piace la gestione di questi momenti. Ho avuto una lunga carriera, da giocatore, allenatore e poi dirigente, e quando si dice confermiamo la piena fiducia, allora il tecnico è già fuori. Troppe chiacchiere a Napoli da 60 anni. La società è ottima, sta facendo bellissime cose, ma certe cose a Napoli non cambiano. Che sia difficile lavorare a Napoli lo dice la bacheca. Guardate quanti professionisti sono passati, come allenatori e giocatori, eppure i risultati sono quelli che sono".