Biasin: "ADL non trova più scuse, salto di qualità sul mercato! Icardi? Affondo Napoli il 4-5 agosto..."

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, si è soffermato sull'attualità azzurro nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis ha fatto un cambio di mentalità di quest'anno. Finora ha vivacchiato sulla scusa 'La Juve è troppo forte, noi siamo dietro'. Invece quest'anno ci vuole provare sul serio, sta facendo un salto di qualità sul mercato. De Laurentiis mi sta stupendo, sembrava esserci inceppato dopo aver riportato il Napoli in alto, invece adesso pare che stia ripartendo forte.



ICARDI - E' chiaro anche a lui che non ci sono speranze di rivederlo con la maglia dell'Inter, ma ora è tutto fermo. Napoli e Juventus tenteranno l'affondo attorno al 4-5 agosto perché il mercato inglese andrà verso la fine e ora non vogliono rischiare di dare tanti soldi all'Inter. Dipende anche dal prezzo, se Marotta continua a chiedere 80 milioni non penso che sarà soddisfatto da Juve o Inter".