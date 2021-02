Biasin: "Che paradosso, il Napoli non ha un Gattuso in campo. ADL ha fatto una follia"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista di Libero Fabrizio Biasin scrive: "Ecco, è brutto da dire, ma al Napoli attualmente mancano i già citati maroni trapezoidali. Cioè, la squadra allenata da Gattuso non ha un Gattuso in campo. È paradossale che questo gruppo raramente riesca a trovare la chiave quando va sotto e, invece, strabordi quando va in vantaggio. Molti dicono “colpa di Ringhio!” e ormai il destino è segnato: lo faranno fuori, ben che vada a stagione conclusa. Trattasi di follia firmata De Laurentiis, patron che ha scelto di non proteggere il gruppo nel mezzo della bufera, con ancora la squadra in corsa su tutti i fronti (Coppa Italia, Europa League, uno dei primi 4 posti in campionato)"