Biasin: "Conte? Di solito lascia dopo due anni. E poi chi c'è meglio del Napoli?"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Radio Marte per commentare la lotta scudetto partendo dalla vittoria dell'Inter contro il Bayern Monaco: "La partita di ieri contro il Bayern Monaco lascia delle sensazioni importanti dal punto di vista psicologico, che invece a livello fisico sia un po' in affanno lo vediamo già da qualche settimana. Quindi, sicuramente sabato sul campo porterà le emozioni della partita col Bayern e la speranza che la resa dal punto di vista fisico possa essere sufficiente. Giocando ogni tre giorni ti devi aspettare dei cali da un momento all'altro, è una cosa che Inzaghi ha messo in conto. Il Napoli per me sta facendo benissimo, il punto di Bologna penso sia importante, non so quante squadre in questo momento reggerebbero l’urto dell’attuale forza dei rossoblù. Il percorso dice che il Napoli è a tre punti dalla vetta e ha sulla carta un calendario alla portata. Non sarei pessimista anche se il periodo degli azzurri non è brillantissimo.

Conte resta a Napoli? Secondo me sì, lui è uno che effettivamente ci ha abituato a un certo tipo di situazioni, che prende e va via. Però, non lascia mai dopo un anno, in genere capita almeno dopo un biennio. Io, poi, continuo a dirlo: non è che vedo tante soluzioni migliori, rispetto a Napoli in questo momento. Al netto di un mercato che è mancato a gennaio, poi la verità vai a vedere che il Napoli in estate ha investito un sacco di soldi e credo che De Laurentiis sia pronto a investirne altrettanti la prossima estate. Quindi non è che se tu vai via da Napoli, vai in piazze che ti posso permettere molto di più. Da un punto di vista pragmatico non credo abbia tutta questa voglia di andare via. Capisco che i tifosi si domandino: perché non lo dice? Forse perchè si tiene una porticina aperta, poiché l'unica squadra che potrebbe farlo vacillare resta la Juventus. Ma è una mia ipotesi. Però, meglio di Napoli non c'è molto in Italia, quindi credo sia già tutto scritto”.