Biasin: "Conte ha scelto di restare per un motivo preciso. Bravo ADL..."

vedi letture

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, nel suo editoriale per Tmw: "Il più grande successo del Napoli è aver raggiunto una nuova dimensione, quella in cui non è più la squadra che vince un anno perché azzecca la stagione, ma un club modello che ha la possibilità di programmare, nonché meta ambita da parte di calciatori con nomi altisonanti. E questo dipende dalle disponibilità di Aurelione, ovvio, capace di offrire quattrini in abbondanza, ma anche dall’idea che sul Golfo si possa fare calcio con logica e ambizione. Ecco perché il tecnico campione d’Italia ha scelto di restare, perché Napoli è diventata meta, non più luogo di passaggio".

Sono oltre un milione i tifosi azzurri che già hanno scaricato le nostre applicazioni per cellulari Apple, Android o Windows Phone, le più utilizzate per l'informazione sul calcio Napoli. Le nostre app sono sempre più veloci (senza pubblicità invasive) e complete con l'inserimento anche dei live della gare (testuali e fotografici) con la possibilità di notifiche ai gol, il tutto sempre rigorosamente gratis. L'ultima novità? Le notifiche push alle ultim'ora, quelle imperdibili. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di scaricarle, sotto i link agli store di riferimento: potete leggere i feedback e poi decidere se installarla.

HAI UN IPHONE o IPAD? SCARICALA DA QUI

HAI UN CELLULARE ANDROID? SCARICALA DA QUI

HAI UN CELLULARE WINDOWS? SCARICALA DA QUI