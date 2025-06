Conte su Lukaku: "Ha aspettato il Napoli tutta l'estate rifiutando super offerte"

Antonio Conte a 'Sky Sport' ha commentato il mercato del Napoli e ha parlato nello specifico dell'arrivo di Lukaku a fine agosto dal Chelsea. "Lukaku? Lui è stato tutta l'estate a rifiutare tante offerte, anche vantaggiose. Voleva Napoli. Non ha fatto problemi sul fatto di non giocare le coppe. Voleva tornare a lavorare con me. E' un ragazzo buono, veramente buono. Non è sempre rose e fiori con lui, come tutti, c'è sempre la carota e il bastone per un ragazzo che mi ha dato e mi darà sempre tutto in campo, poi può essere 100 o 50 ma mi darà sempre tutto quello che ha nelle sue possibilità".

