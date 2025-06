Starace: "Scudetto, ci ho sempre creduto. Caffè? McTominay rivelazione! Anche Conte..."

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, presente dagli anni di Maradona, ha rilasciato un'intervista a Fanpage. Si è raccontato parlando dei suoi anni in azzurro. Ha vissuto di tutto, dai trionfi al fallimento, sempre accanto alla squadra.

Si parte dallo scudetto vinto: "Io ci ho sempre creduto dal primo giorno, perché la squadra c'era. Avevamo 8-9 undicesimi che avevano già vinto uno Scudetto, non diventi scarso all'improvviso. Dal primo momento ho detto: se non vinciamo quest'anno, non lo vinceremo mai un altro Scudetto. Avevamo basi solide e giocando una volta alla settimana era tutto a nostro favore. Conte poi era l'allenatore che serviva a Napoli".

Poi si parla di caffè, la sua specialità: "McTominay ora è infallibile. Prende due caffè al giorno. Ma pieni, eh! Inizialmente non lo voleva, poi pian piano è diventato un fan. Quando è entrato per la prima volta nello spogliatoio si è subito trasformato in un napoletano. Entra, sorride sempre, è sempre gioioso. Conte? Lo beve, ma con moderazione. Anche lui non è fumatore e non ha quel bisogno di prendere il caffè in continuazione, come invece facevano Sarri o anche Mazzarri".