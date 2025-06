Jacomuzzi: "O'Riley perfetto per Conte! Incarna una delle leggi del mister"

Carlo Jacomuzzi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “O’Riley? L’ho visto giocare tre o quattro volte ed è il tipico calciatore che piace a Conte perché è un lavorato, si adegua a tanti schemi di gioco. E’ un centrocampista che si sacrifica per il gruppo, una delle leggi di Antonio Conte.

Nunez? E’ potente, è forte, ha intuito in area di rigore. Forse non è un dribblomane, è meno bello di altri, ma va all’essenziale, pensa solo alla finalizzazione. Poi ha una forza fisica enorme. Non è un attaccante di grande livello, è un top. Chiesa? Deve rimettere un attimino la testa nella sabbia, fare un po’ d’umiltà e tornare quello di quattro anni fa. Conte ci parlerà sicuramente perchè Chiesa deve tornare ad essere umile”.