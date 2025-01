Biasin: “Conte ha una super-squadra! 8/11 Scudetto, più 3 colpi da 100mln ed a gennaio compra per lo Scudetto!”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero e giornalista di fede interista, ha parlato a Cronache di Spogliatoio

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero e giornalista di fede interista, ha parlato a Cronache di Spogliatoio: “L’Inter non ha un Neres per cambiare le partite? Ha Correa forse solo con quelle caratteristiche, ma è il quinto attaccante. C’era Sanchez l’anno scorso e Inzaghi lo stimava ma avrebbe voluto uno come Neres, uno imprevedibile quando non le sblocchi Conte? Avrebbe accettato una Juventus con Savona, Bangula ecc… no, non l’avrebbe fatto.

Lui sa scegliere il progetto giusto, forse a Napoli ci finisce un po’ per caso, aspettava altri, ma finisce dopo un anno fallimentare ma non con una squadra fallimentare. Se vai a vedere 8/11 dello Scudetto, vero non c’è Osimhen ma hai Lukaku il tuo preferito, poi un mercato da 100mln con Buongiorno miglior difesa della Serie A dopo Bremer per me, hanno preso Neres, McTominay. E’ una Super-squadra, già potrebbe affrontare la Champions anche senza puntellarla. Ed a gennaio ne prenderanno ancora altri di esperti e pronti, quelli che ama Conte non i ragazzini, li prendono per fare il quarto posto? Conte giustamente vuole vincere lo Scudetto”.