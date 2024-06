Biasin dà ragione a Luigi De Laurentiis: “Aurelio fece intendere che il Bari è la succursale…”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a 'Cronache di Spogliatoio'.

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a 'Cronache di Spogliatoio': "Aurelio De Laurentiis fece intendere che il Bari è la succursale del Napoli. Quando ti presenti con il nuovo allenatore Longo in vista della prossima stagione allora devi dire una cosa del genere, forse non proprio così però... Già così non so se basterà per rimediare, ma è chiaro che devi dire quelle cose all’inizio della nuova stagione”.