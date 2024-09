Biasin: "Ecco le differenze tra Simone Inzaghi e Conte"

"Secondo Cassano l’Inter di Inzaghi gioca sulla falsariga di quella di Conte. Pare francamente una sparata senza costrutto".

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, all'interno del suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive delle differenze tra Simone Inzaghi e Antonio Conte:

"Siamo in regime di sosta, due maroni così. La sosta mi annienta, forse annienta anche voi. E questa volta anche di più. Il calendario è intasato come non mai e loro cosa fanno? Ci piazzano la Nations League che non interessa neanche a quelli che l’hanno inventata. Boh. Il dato di fatto è che decine e decine di calciatori interrompono la preparazione e raggiungono altri ritiri, con altre abitudini, altre intensità. Risultato? Il solito. Ne parliamo tra una decina di giorni…

Ma è anche la doppia settimana delle aste al Fantacalcio, che bellezza. Approfondiamo in fondo all’editoriale. Prima, pensierini.

Secondo Cassano l’Inter di Inzaghi gioca sulla falsariga di quella di Conte. Pare francamente una sparata senza costrutto. E il motivo è semplice ed è relativo alle “consegne”.

- Conte ti affida un compito e sei tenuto ad eseguirlo alla lettera.

- Inzaghi crede che ogni giocatore sia parte di un sistema in cui tutti (o quasi) sono interscambiabili.

Sono entrambi tecnici vincenti, lo dicono i fatti, ma hanno visioni diametralmente opposte. Trattasi di ragionamento persino banalotto ma, evidentemente, c’è chi non se ne è ancora accorto o finge di non accorgersene.

Riportiamo una dichiarazione del signor Nicolò Barella del dicembre 2021: “Inzaghi ci lascia più liberi di esprimerci, ci ha coinvolto con il suo carisma, dandoci la possibilità di prendere delle scelte. Questa cosa ci serviva e ci ha aiutato a tutti i livelli, dopo due anni intensi in cui lavoravamo sempre seguendo lo stesso concetto”.

E comunque a detta di Cassano persino Barella è un giocatore “normale”, pensa te".