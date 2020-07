Biasin: "Lucidissimo Gattuso con una sua frase nonostante le tante vittorie"

Nel suo consueto editoriale per TMW il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha scritto: "E abbiamo ampiamente superato anche la metà di luglio. Se vogliamo, è già una notizia. Negli anni normali a questo punto della stagione si parla solo di mercato e trofei del menga, quest’anno di mercato e altre rogne. Ci piace cominciare con la dichiarazione griffata Gattuso dell’altra sera, francamente assai azzeccata: “Stiamo facendo un altro sport, non è calcio questo: senza tifosi e giocando così tanto. I giocatori non sono robot, escono fuori risultati strani”. Ivan Gennaro in questo periodo le sta vincendo praticamente tutte e invece di dire “quanto sono bello” ti spiega le cose come stanno “questo non è calcio, è una specie di calcio”. Lucidissimo".