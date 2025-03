Biasin punge: "Conte la fa credere una cosa incredibile, ma con 150mln non è un miracolo"

Durante il podcast 'Aria Fritta', il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto una riflessione sul cammino del Napoli, impegnato nella lotta per il titolo con Inter e Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:

"Conte è un fenomeno in campo e nel far credere di fare cose incredibili in campo. Conte sta facendo benissimo e ci tengo a sottolinearlo, ma deve giocare una volta a settimana. Mi fa sorridere quando si parla di miracolo per i 150 milioni di euro investiti, ma Conte sta facendo benissimo. Spalletti aveva raggiunto anche i quarti di Champions League, quello era un miracolo. Conte sfrutta anche il fatto di giocare una gara a settimana. Ha 8/11 della squadra dello scudetto più 150 milioni di euro investiti. Contesto il termine miracolo per Conte io".