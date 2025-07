Biasin: "Se il Napoli fa questo colpo, completa un mercato capolavoro"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Radio Marte per commentare l'affare Lookman e non solo: “L’Inter ha fatto una sola offerta di 40 milioni per Lookman, l’Atalanta legittimamente ne vuole di più. L’Inter si fa forte della promessa del calciatore, che ha sposato il progetto dei nerazzurri di Milano, ma la Dea, è noto, è un osso duro per cedere i propri calciatori. Non penso che il Napoli abbia messo il nigeriano come priorità per la fascia sinistra. Penso che voglia Ndoye, e se riesce completa un capolavoro di mercato.

Se non ci riesce, poiché può permettersi la possibilità di spendere sul mercato come pochi club, avrà varie alternative importanti. Il bolognese è prioritario per il Napoli, non dovesse arrivare ci sono diverse piste sulle quali poter andare. Chiesa viene associato a tutte le squadre italiane da quando non è stato convocato dal Liverpool per la pre season, ma per me sarà l’ultima idea del Napoli per quel ruolo”.