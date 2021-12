Biasin: "Senza mezza rosa titolare non fa miracoli neppure San Gennaro"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista di Libero Fabrizio Biasin scrive: "Senza mezza rosa titolare non può fare miracoli neppure San Gennaro. Non esistono “belle sconfitte”, ma quella con l’Atalanta ci si avvicina molto: per come è arrivata (il Napoli è stato all’altezza dei suoi super avversari), per come ha reagito il pubblico (solo “stimoli” positivi). La strada giusta per arrivare ai risultati è la compattezza e quest’anno, sul Golfo, ce n’è a quintali. Poi, certo, è importante che torni a fare il suo dovere anche la componente più importante in tutte le cose della vita: il culo".