Biasin: "Sia Conte che ADL dovranno essere bravi a smussare i loro punti deboli"

Il giornalista Fabrizio Biasin a Tmw Radio, durante 'Maracanà', ha parlato di Giuseppe Marotta presidente dell'Inter e non solo: "Quella è stata una scelta della quale si sono pentiti, parlano i fatti. Sarà una coincidenza ma da quando la Juve lo ha allontanato, le cose sono peggiorate. E' vero che la Juve aveva preso all'epoca una decisione e la famiglia Zhang comprese l'opportunità e ne approfittò. E' stata la decisione che ha cambiato le sorti della squadra. Per me ha dato anche la possibilità a un ds come Ausilio di fare pienamente il suo lavoro, togliendogli quel peso mediatico che magari gli pesava. La prossima mossa si Oaktree? Le prime decisioni sono coerenti con quanto detto in presentazione, credo che sarà una gestione oculata che permette di avere competitività e sostenibilità. E negli ultimi 3 anni l'Inter questa cosa l'ha fatta. E mi aspetto ora i rinnovi di Lautaro, Barella, Inzaghi e altri".

A Napoli è ormai sicuro l'arrivo di Antonio Conte: "Ormai abbiamo capito che sarà il prossimo allenatore del Napoli. Una scelta intelligente di ADL, che dopo una stagione difficile aveva necessità di una scelta così. Sia lui che ADL dovranno essere bravi però a smussare i loro punti deboli, da una parte un eccesso di protagonismo, dall'altra un caratteraccio che spesso complica i rapporti".