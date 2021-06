Biasin: "Spalletti grande allenatore, ma ADL deve restare calmo"

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio CRC ad Arena Maradona: “De Laurentiis ha fatto un’ottima scelta per la panchina. Il numero uno azzurro raramente sbaglia le scelte in panchina, ma delle volte dovrebbe cercare di rimanere calmo perché è uno dei primi a perdere la calma quando le cose non vanno bene. Spalletti è uno che ottiene al 99% l’obiettivo stagionale e lo ha sempre dimostrato: quest’anno il Napoli può fare una stagione continua senza troppo sali e scendi”.